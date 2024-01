'Better Call Saul' bate recorde no Emmy sem nunca ter ganho um prêmio

"Better Call Saul" bateu o recorde por receber 53 indicações ao longo de suas seis temporadas e não ser premiada nem uma vez. A produção era protagonizada por Bob Odenkirk.

A última temporada de "Better Call Saul" foi indicada para quatro Emmy Awards, incluindo Melhor Série Dramática, Melhor Ator Principal em Série Dramática — para a qual Odenkirk foi indicado seis vezes — , Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática e Melhor Roteiro Para uma Série Dramática. Ela perdeu para "Succession" em todas as categorias, exceto uma, a de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática, que quem ganhou foi Jennifer Coolidge de "The White Lotus".