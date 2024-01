Thais Carla pega fãs de surpresa com carreira musical e lança 1º single

"A ideia surgiu justamente para recomeçar essa nova etapa da minha vida. Uma nova Thais Carla, a Thais Carla cantora. Então foi daí que surgiu tudo. É como se eu começasse do zero", disse a cantora, em entrevista a Marie Claire.

Thais definiu a sua música de estreia como um "símbolo de empoderamento" e uma "resposta para a sociedade". No entanto, ela afirmou que deve também abordar outras pautas em sua nova carreira. "Não vou me prender só a isso, vou cantar o que meu coração mandar, se for para falar de empoderamento, vou cantar, se for para falar de amor ou rebolar a bunda, vou cantar. Porque, na verdade, só quero cantar!", completou.