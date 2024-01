Bruna Biancardi reflete sobre 'caráter' após deixar de seguir Neymar

Os fãs apontaram a mensagem como uma possível indireta ao pai de sua filha, Neymar. Ela foi feita três dias após Bruna deixar de seguir o jogador na rede social.

Fim do namoro

Biancardi não segue mais o perfil oficial do atleta. Porém, ela continua seguindo o pai de Neymar e a conta do site oficial do jogador na rede social. Neymar continua seguindo a influencer.

Ela anunciou oficialmente o término do relacionamento em novembro de 2023. "É um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada."

Relação terminou após especulações sobre traição. O jogador teria tido um affair com a influenciadora Fernanda Campos, que expôs conversas com o atleta e indícios de que os dois teriam se encontrado no dia 12 de junho.

Neymar divulgou posicionamento na época admitindo erro com influencer. "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público."