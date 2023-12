Ator de 'Tropa de Elite 2' é preso suspeito de agredir ex-mulher no Rio

A ex-mulher procurou agentes da UPP Chácara do Céu para denunciar ator. Ele foi detido na comunidade do Vidigal, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Ator e ex-mulher foram encaminhados para o 15ª DP, localizado na Gávea. Na sequência, eles foram levados para o 12ª DP, de Copacabana, onde Junqueira foi autuado em flagrante por vias de fato na forma da lei Maria da Penha, como informou a Polícia Civil a Splash.

Marcos Junqueira também atuou em novela e série. Além da participação em "Tropa de Elite 2", ele interpretou o traficante Kikito na novela "A Força do Querer" (2017), Otávio no filme "Cidade de Deus" (2002) e cabo Flávio na série "Impuros", do Star+.

Ator mantém mais de 90 mil seguidores em perfil no Instagram. Splash entrou em contato com a equipe responsável pelo agenciamento do artista, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O conteúdo será atualizado caso Marcos Junqueira se manifeste.