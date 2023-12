Príncipe Harry e Meghan Markle se reunirão com rei Charles, diz site

O príncipe Harry e Meghan Markle devem se reunir com o rei Charles 3º em 2024, de acordo com o The Mirror.

De acordo com o portal, a especialista real Ingrid Seward disse que o encontro deve acontecer e que Harry e Meghan foram informados que "precisam do rei e de sua bênção muito mais do que o rei precisa deles".

Ingrid ainda apontou que o rei Charles quer ver seus netos e que convidou o casal para o natal, mas o convite foi recusado.