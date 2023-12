Vanessa Gerbelli diz que ela e Luciano Szafir beijavam de verdade em novela

"A gente beijava mesmo, a gente beijava na vera porque o diretor pediu, e aí ele falou 'para você tudo bem?', eu falei 'sim, por mim tudo bem'. Eu tinha me separado mesmo, estava triste para caramba, falei 'vou receber esse carinho'. Era maneira, foi gostoso, ele beija bem", contou.

Gerbelli ressaltou que, apesar de beijar bem, ela e Szafir não viveram um caso fora das telas. A artista garantiu que ficou apenas entre os personagens.

Vanessa Gerbelli também brincou que em sua carreira não contracenou com muitos galãs, porque não era escalada para ser mocinha da novela. E foi justamente Luciano Szafir que ela elegeu como o maior galã com quem fez par, e disse que apelidou o ator de "lasanha apetitosa".

Vale destacar que, após a novela, Vanessa Gerbelli engatou relacionamento com o diretor do folhetim, Regis Faria, com quem ficou de 2008 a 2012.