Dieckmann reclama de pornografia em perfil: 'Tem nada a ver comigo'

Carolina Dieckmann, 45, desabafou sobre pornografia estar sendo vinculada a seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

A atriz afirmou que tem sido marcada em conteúdos eróticos. "Eu tenho notado que alguns perfis de pornografia têm me marcado e, quando a pessoa entra nas minhas marcações, dá de cara com um monte de coisa que não tem nada a ver comigo, não é o tipo de conteúdo que eu quero que esteja na minha rede", explicou no Instagram.