Por que Diogo saiu de Mulheres Apaixonadas? A culpa foi de Hollywood

Nos próximos capítulos de "Mulheres Apaixonadas", o público vai se despedir do galanteador Diogo. Muitas pessoas podem não se lembrar de como foi na época em que a novela foi exibida, mas a saída do personagem foi um divisor de águas na carreira de Rodrigo Santoro, que interpretou o papel.

Com 27 anos de idade e uma carreira já repleta de sucessos no Brasil, o artista começou a apostar em projetos internacionais. E foi durante a novela das 21h que surgiu o convite para Santoro fazer uma participação especial em "As Panteras Detonando".

Por conta das gravações, o ator precisava ficar morando um período nos Estados Unidos, impossibilitando que ele conciliasse com a produção da TV Globo. Sem falas e morto nos primeiros 30 minutos do longa, Rodrigo Santoro nunca se arrependeu da decisão.