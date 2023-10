Erro na Globo fez Carmo chicotear ator: 'Vi os poros brotando sangue'

"Foi uma das piores coisas que aconteceu. Mas eu acho que tinha muito a ver com aquela história que eu estava contando, com aquele universo que era terrível pelo fato daquilo ser verdadeiro, pelo fato daquilo ter acontecido, pelo fato daquilo ser da maneira como foi."

Ator obrigou João Emanuel Carneiro a sair do armário

Carmo Dalla Vecchia, 52, expôs sua sexualidade e relacionamento de 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro durante a Super Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2021. Na entrevista com Otaviano Costa, ele contou que a questão foi um problema em casa com o companheiro.

"Ele não se incomodou, mas ficou muito assim 'Tá bom. Você tem certeza que quer fazer isso?'. 'Posso falar seu nome?' e ele 'Pode. Não pode. Pode. Não, não pode'. Eu falei isso na Super Dança dos Famosos e tinha intervalo entre as danças, era o Faustão que estava apresentando e ele teve uma figura muito importante na minha vida. [...] Acabou que foi o último programa dele e não deu tempo. O João falou 'Acho melhor você não falar' porque ele é um cara super discreto."

Apesar de te avisado o marido, a exposição foi uma questão para João. "O nosso nome em todos os sites do Brasil. Eu falo, eu obriguei o João a fazer um out (sair do armário). Isso não foi uma grande briga dentro de casa, mas ele diz 'você me obrigou, eu não queria, eu sou um cara reservado'. Não foi um grande problema, mas teve isso".