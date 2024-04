Bella Campos posa de biquíni em dia de sol no Rio de Janeiro

Bella Campos, 26, posou de biquíni em dia de sol no Rio de Janeiro e compartilhou em suas rede sociais. A atriz afirmou que tem malhado demais.

O que aconteceu

A atriz apareceu em um terraço posando ao som de música. Bella usava um biquíni fio-dental em um dia ensolarado na capital do Rio de Janeiro.

Ela comentou sobre o fato de estar fazendo bastante atividade física. "Malhando demais para deixar no off", disse ela. Mais cedo, ela filmou a sua aula de boxe com um professor e também posou para foto em uma academia, ao lado de aparelhos.