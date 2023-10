Vítimas até na Bolívia: 'Camarote' em SP deixa fãs do RBD sem ingresso

Os ingressos para a turnê do RBD no Brasil esgotaram em poucos minutos. Mas o que era um sonho logo se tornou pesadelo para quem investiu no "Camarote do Pinguim" do Allianz Parque, palco dos shows em São Paulo nos dias 16 e 17 de novembro.

Clientes que desembolsaram ao menos R$ 3 mil ficaram desconfiados com a falta de informações meses depois da compra e descobriram que, na verdade, o camarote não existe.

Fã do grupo desde 2005, Tiko Fagundes conta que comprou o ingresso em janeiro, pelo site Leve Ingresso, depois de ver o vídeo de um influenciador no mesmo camarote, mas no show do Coldplay no Morumbi.