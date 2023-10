Christopher Uckermann pede calma a brasileiros acampados para show do RBD

Christopher Uckermann gravou um recado especial para os fãs brasileiros que já estão acampados para os shows do RBD no país com a "Soy Rebelde Tour", previstos para acontecer em novembro deste ano.

Em um vídeo registrado por uma fã, ele foi avisado de que já tinham pessoas acampadas um mês antes dos shows. "Estamos muito animados para ir [para o Brasil]. Digam para todos que precisamos ir com calma. Porque, de verdade, queremos nos divertir com vocês",

O integrante do grupo mexicano explicou que quer atender os fãs no Brasil, mas é preciso tranquilidade. Ele reforçou dizendo que agora, as meninas da banda, Maite Perroni, Dulce Maria e Anahí, têm filhos que as acompanham na turnê.