Burt Young, o Paulie de 'Rocky', morre aos 83

Burt Young, que interpretou Paulie nos seis filmes da franquia "Rocky", morreu aos 83 anos.

Sua filha, Anne Morea Steingieser, confirmou a morte ao jornal The New York Times. Ele faleceu em Los Angeles no dia 8 de outubro, e a causa da morte não foi divulgada.

Burt Young era boxeador antes de começar a atuar. Ele entrou para a marinha dos Estados Unidos aos 16 anos após se envolver em confusões na adolescência, e lá começou a lutar. Depois de dois anos como soldado no Japão, voltou ao seu país e passou a treinar com Cus D'Amato — que depois treinaria Mike Tyson.