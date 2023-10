'Não me respondeu': Motorista que atropelou Kayky chama ator de 'frio'

Ele também contou que Sthafany Brito não responde suas mensagens sobre um encontro com o irmão. "Procurei, passei mensagem para a Sthefany e ela mal me responde no WhatsApp. Aí eu falo com a assessora dela. Ontem ela me respondeu dizendo que eu ia ver o Kayky no momento certo."

"Sinto muito frio o contato de lá para cá. O Kayky não me respondeu em nenhum momento. Nem meu nome falou no vídeo que postou. Agradeceu ao motorista e o motorista tem nome, Diones Coelho da Silva, trabalhador, do bem, que só quer encontrar com ele. Dar um abraço, selar e virar a página".