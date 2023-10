Leão Lobo: Maria Beltrão tem todo o carisma que falta a Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, 46, e Maria Beltrão, 52, enfrentaram-se neste domingo (15) no quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck (Globo). Patrícia dublou Ivete Sangalo, enquanto Maria homenageou As Marcianas, saindo vencedora.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, desfez-se em elogios à ex-GloboNews. "Eu amo a Maria Beltrão. Tem tudo o que falta de carisma à Patrícia Poeta, é super carismática. Conheci-a num aeroporto com a família, simpaticíssima. Não consigo ser isento nessa história."

Ferrenho crítico do desempenho de Poeta à frente do Encontro (Globo), Dieguinho Schueng admite que ela mandou bem no quadro dominical. "Patrícia Poeta me surpreendeu nessa apresentação. Todo mundo aqui sabe o quanto eu a critico, mas ontem a vi em uma performance impecável.