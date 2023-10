Fernanda Paes Leme anuncia gravidez: 'Ainda não acreditando'

Fernanda Paes Leme, 40, anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (12) que está grávida do seu primeiro filho com o empresário Victor Sampaio.

Em uma sequência de fotos ao lado do noivo e do cachorro do casal, a apresentadora e atriz comemorou a novidade. Ela ainda mostrou a imagem do exame de ultrassom do bebê.