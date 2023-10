'Não pode romantizar a obesidade', defende André Marques após ganhar peso

Na terça (10), André Marques, 44, usou seu canal de culinária no Youtube para falar sobre a cirurgia bariátrica feita há 10 anos.

O ganho de peso com os vídeos culinários: "Esses dias, estava conversando com um amigo meu que é bariátrico que nem eu, operado do estômago, pra quem não sabe sou bariátrico. Já pesei 162 kg, e eu cheguei a 80 e poucos. Depois que a gente começou a cozinhar aqui no canal todo dia, eu dei uma engordadinha de uns seis, sete quilos, tô querendo perder. E as pessoas comentaram: 'Percebi que você engordou'. E falo que eu engordei, eu mesmo brinco. Brinco pra eu poder me alertar, porque já estive lá no fundo do poço".

Não romantizar a obesidade: "E fundo do poço tem mola. A mola depende da sua força de vontade, da sua dedicação, de você procurar ajuda. Você não pode romantizar a obesidade. Obesidade é uma das doenças que mais matam no mundo, por ano. Você não morre da palavra obesidade, você morre por doenças associadas à obesidade".