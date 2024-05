'O Dublê': Filme é carta de amor à profissão perigosa e subvalorizada

O acidente aconteceu durante as filmagens de uma cena de perseguição em que Jackson pilotava uma moto, em 2015. Após se chocar contra uma grua de filmagem, ela sofreu várias fraturas, inchaço cerebral e entrou em um coma que durou mais de duas semanas.

Outro caso trágico foi o de David Holmes, um jovem que fazia o dublê do protagonista Daniel Radcliffe no filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2", e sofreu um acidente que o deixou paraplégico. O fato aconteceu durante o ensaio de uma das cenas finais mais emblemáticas da franquia, durante a batalha final de Hogwarts, em que os bruxos enfrentam o vilão Voldemort. Há um momento em que Harry é atingido por uma explosão e jogado para o alto.

Enquanto o jovem ensaiava seus movimentos, no entanto, um problema com o cabo que deveria puxá-lo fez com que ele despencasse no chão e, devido ao impacto da queda, quebrasse o pescoço. O ginasta a perdeu permanentemente seus movimentos da cintura para baixo. Sua jornada é retratada em "David Holmes: O Menino que Sobreviveu".

Daniel Radcliffe e David Holmes Imagem: Reprodução

"O Dublê"

"O Dublê" acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente que quase acabou com a vida e a carreira dele. Um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno (Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa.