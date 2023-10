Jamie Foxx confirma morte de Keith Jefferson, ator de 'Django Livre'

Jamie Foxx, 55, usou as redes sociais para anunciar a morte do amigo, o ator Keith Jefferson, aos 53 anos, após uma batalha contra um câncer. Ambos trabalharam juntos no filme "Django Livre".

No post, Foxx compartilhou a notícia da morte de Jefferson, descrevendo a sua dor. Na foto, o vencedor do Oscar por "Ray" aparece ao lado do amigo.

"Isso dói. Keith, você não foi nada além de graça absoluta, durante toda a sua vida, seu coração é puro, seu amor é imensurável, você foi uma alma incrível. Todos nós sentiremos muito a sua falta. Vai levar muito tempo para isso sarar. Adeus meu amigo. Eu te amo", escreveu.