Quem é Bruno Garfinkel, bilionário que namora ex-nora de Faustão

Hoje, ele é presidente do Conselho de Administração da empresa. Bruno se formou em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2001. Em 2004, foi contratado como trainee na Azul Seguros, controlada pela Porto Seguro. No ano seguinte, assumiu o cargo de Coordenador de Projetos.

Bruno já namorou outras famosas. Ele já se envolveu com Ticiane Pinheiro, Carol Magalhães e Pietra Bertolazzi. Em 2018, houve rumores de que o herdeiro vivia um affair com Luciana Gimenez — o ex-marido dela, Marcelo de Carvalho, namorou por um ano e meio a ex-esposa de Bruno, Simone Abdelnur. Na época, no entanto, ambos negaram o romance. Bruno e Simone têm dois filhos.

Ele é piloto de corrida. Bruno e Schynaider Moura assumiram o relacionamento durante uma corrida em que ele competiu, a Porsche Cup.