Tata Werneck exibe barriga sarada e brinca: 'Ninguém quer me pegar'

Na manhã de terça (03), Tata Werneck, 40, postou uma foto no espelho exibindo sua barriga sarada.

No início do ano, a atriz havia comentado sobre a mudança em seus hábitos saudáveis. "Sempre tive orgulho de dizer 'ai, não faço exercício. Meu corpo rejeita o exercício físico'. Uma idiotice que eu falava. Cara, o exercício me salvou, salvou a minha saúde mental. Posso estar cansada, posso estar o que for que, mas me apaixonei pela corrida. Estou correndo um pouquinho e coloquei na minha cabeça, junto com o meu médico, que eu vou correr uma maratoninha infantil", disse ela na época.

Agora, Tata ostenta uma barriga trincada. Na foto, ela aparece de camiseta branca e calça de moletom. A famosa levanta a roupa para exibir o corpo em forma.