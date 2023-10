Fora desde 2021: O que diz Gianecchini sobre voltar às novelas da Globo?

Reynaldo Gianecchini chega aos 50 com a áurea de galã de novelas da Globo. Ele ficou na emissora por duas décadas, até o contrato não ser renovado em 2021. Desde então, tem mais liberdade para escolher novos projetos no cinema, streaming e teatro — atualmente está em cartaz com a peça "A Herança" no Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva a Splash, Gianecchini diz ser inevitável não fazer um balanço sobre a própria trajetória. Ele enxerga sua participação nas tramas globais como um "fim de ciclo", mas reforça: é grato pelas oportunidades que teve. Sua estreia aconteceu em "Laços de Família" (2000) como o médico Edu e, nas duas décadas seguintes, esteve presente em mais de 10 novelas — a última foi "A Dona do Pedaço" (2019).