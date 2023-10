Deolane visita Marcos Oliveira e faz transferência de R$ 50 mil para o ator

Deolane Bezerra, 35, fez uma visita surpresa para o ator Marcos Oliveira, famoso por ter interpretado o personagem Beiçola em "A Grande Família" (Globo).

O que aconteceu?

Em vídeos publicados nas redes sociais, ela aparece fazendo uma doação para o ator. Deolane explica que quer começar uma campanha do bem em prol da vida financeira do ator e, para isso, ela fez uma transferência no valor de R$ 50 mil para ele.