Ratinho será intimado em ação de R$ 500 mil movida por ativista LGBT+

No documento, o deputado estadual suplente pediu ao MP apurasse a conduta do apresentador com base no crime de "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional".

É exigida também uma retratação por parte do apresentador no programa, o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas tutelares.

O que aconteceu

No dia 22 de junho, Ratinho criticou a realização da Parada do Orgulho LGBT+ na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Vai lá no sambódromo, lá você fica pelado, faz o que você quiser. Deixa a Avenida Paulista pras famílias, que querem ir lá brincar com as crianças. Faz a 'Parada Gay' lá no diabo do sambódromo, que lá pode fazer o que vocês querem. Na minha opinião, a 'Parada Gay' é o Carnaval dos 'viados' e 'sapatões'", disse o apresentador.

Os termos preconceituosos usados por ele foram censurados pelo programa.