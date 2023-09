Sexualidade, processo, afastamento: a treta de Luciano e Cleo Loyola

Cleo foi a primeira esposa de Luciano. Os dois se conheceram e começaram a se relacionar ainda jovens. O casamento rendeu um fruto, Wesley Loyola Camargo, que nasceu quando o cantor tinha 16 anos e, atualmente, é corretor de imóveis.

A relação entre Luciano e Cleo não evoluiu e os dois se separaram. Desde então, a YouTuber tem feito uma série de acusações contra o ex-marido e a família Camargo, incluindo os ex-cunhados Zezé e Zilu, assim como a própria Wanessa.

Cleo, por exemplo, afirma constantemente que o ex-marido seria gay, e que se relacionava com outros homens quando os dois eram casados. Em virtude de tais alegações sobre sua sexualidade, Luciano já chegou a mover um processo por injúria contra a ex.

Luciano também já teve problemas com o filho mais velho, que em 2014 foi detido na Delegacia da Mulher de Goiânia por supostamente agredir a prima e a tia em uma discussão. Na ocasião, Luciano pagou a fiança de R$ 10 mil. Desde então, o relacionamento entre pai e filho esfriou.

Wesley é pai de uma menina de 10 anos que, segundo Cleo, não tem contato com o avô paterno. "Ela só não tem avô. O cantor famoso, né, que ignora a própria neta, mas nada como o tempo....", escreveu em uma publicação no Instagram na ocasião do aniversário de 10 anos da menina.

Cleo também já atacou Zilu Godoi, quando esta afirmou que os filhos não tomaram partido na separação de Zezé. "Meu problema judicial com meu ex-marido não deve interferir nos laços afetivos entre meus filhos e o pai! Não coloco meus filhos contra o pai, e respeito muito o amor deles para com o pai. Assim como eles também me respeitam e me amam como mãe!", declarou Zilu, após ter sido acusada pela ex-cunhada de ser "contraditória" e "mentirosa".