Influenciador é condenado a 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro em MG

Além de Ramires, outras oito pessoas foram condenadas pela Justiça de Minas, com penas que variam de três a mais de sete anos de detenção.

Em fevereiro deste ano, o influenciador já havia sido condenado a 18 anos de prisão após ser considerado culpado em primeira instância pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e falsidade ideológica. Com a nova sentença sentença, Lohan Ramires deve cumprir uma pena total de 26 anos e um mês de prisão em regime fechado.

Lohan Ramires foi preso em maio de 2022 durante a operação Má Influência. No total, ele responde a três inquéritos por acusações de associação à organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tráfico de drogas.

Segundo a denúncia do MPMG, Lohan tem ligações com uma rede criminosa que movimentou pelo menos R$ 150 milhões.

Em junho de 2023, após mais de um ano preso, Ramires conseguiu deixar a cadeia para liberdade condicional. Entretanto, em julho ele voltou a ser preso em outra investigação, mas conseguiu novo habeas corpus e atualmente responde em liberdade.

Splash não conseguiu contato com a defesa do influenciador. A reportagem também entrou com Lohan pelo direct do Instagram.