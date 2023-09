Gil do Vigor solta o verbo contra pastor Valdomiro Santiago: 'Pilantra'

Gil do Vigor, 32, foi às redes sociais na tarde de hoje para mostrar sua indignação com o pastor Valdemiro Santiago, 59, da Igreja Mundial do Poder de Deus.

O economista e ex-BBB criticou o vídeo em que Valdemiro pede dinheiro aos fiéis usando o nome da 'obra de Deus' como um investimento.

Soltou o verbo: "Gente, investimento??? Deus não possui ativos nesta terra, não existe investimento na obra de Deus! Peguem o dinheiro de vocês e invistam em CDB, muito melhor! E sobre o altruísta, que deseja ajudar, mas não buscando retorno, procurem uma instituição séria e façam as doações de vocês!".