Wanessa detona ex de Luciano que chamou o cantor de gay: 'Ela é uma louca'

"E pior: o problema não é nem ela, o que acho mais grave é eu ter visto uma rede de televisão séria colocando ela como uma fonte, porque ela não é fonte de nada, ela tira [as coisas] da cabeça dela, ela não tem convívio com a minha família, e eu sou uma pessoa que não comento para a minha família o que eu vivo, para ninguém. [Apenas meu] pai, mãe, irmã e irmão e uma prima minha que só apaixonada, a Naiara, que sabem da minha vida. Sou uma pessoa muito discreta em relação as minhas coisas", completou.

Quem é Cleo Loyola?

Cleo foi a primeira esposa de Luciano Camargo. Ela é mãe de Wellington, primogênito do sertanejo.

Loyola e Camargo não mantêm contato, embora ela use constantemente o nome dele com ataques e insinuações de que o artista seria gay.

Além de Luciano, Cleo também costuma atacar os ex-cunhados Zezé di Camargo e Zilu Godoi, bem como a própria Wanessa.

No ano passado, após Wanessa anunciar o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, Loyola insinuou que a cantora teria traído o empresário, o que nunca foi comprovado ou alegado por nenhuma das partes.