Walcyr Carrasco abre o jogo sobre afastamento de 'Terra e Paixão'

Fake news: "Já foi o suficiente para sair notícias de tudo quanto é tipo. Me puseram praticamente dentro de um caixão. Não falei nada mais. Fiquei quieto. Mas, em seguida, tive uma queda, quebrei o fêmur. A operação, em si, foi rápida. Fui superbem assistido pelo pessoal do Sírio-Libanês. Mas isso me obrigou a ficar um tempinho no hospital".

Trabalhando internado: "O segredo: escrevi do hospital. A Thelma foi para o hospital. O Márcio foi para o hospital, a gente criou cenas. Mas aí começou a sair que eu tinha saído da novela. Gente, tudo o que está no ar, em algum momento, foi pensado por nós três. Muito do que foi pensado foi, sim, pelo talento da Thelma, que é grande autora. Eu estava lá palpitando e falando, e agora voltei".

Nada de drama: "Não acho legal fazer tanto drama por alguém ficar com uma doença que, contando bem, ao total foram 12 dias. Não quero ficar falando sobre o problema de saúde que tive. Mas para as pessoas aprenderem que especulação é uma coisa feia. Ficaram especulando sobre a minha saúde, a minha capacidade, se eu ia voltar, se ia escrever, se ia deixar de ser autor. Eu continuo sendo autor".

Vida que segue: "Estou com milhões de ideias para colocar no ar, quero mais é escrever. Apenas fiz algumas adaptações temporárias. Apenas quebrei o fêmur, demora um tempo até reaprender a andar. Encontrei gente maravilhosa para trabalhar comigo. Estou muito feliz. Terra e Paixão é um sucesso, é uma alegria para quem assiste. E é uma alegria para mim".