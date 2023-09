Aline e Igor sobre final de adoção: 'Ver se a criança nos aceita como pais'

Aline Wirley e Igor Rickly são pais de Antônio e estão há dois anos na fila de adoção para promoverem o filho a irmão mais velho. Durante participação do Otalab, programa do Canal UOL comandado por Otaviano Costa, eles revelaram que jã estão na reta final do processo.

"A gente tá no final do nosso processo de adoção. Há dois anos já habilitados e agora a gente tá muito próximo de finalizar esse processo. Chegou uma possibilidade, mas tudo depende. Tudo é muito delicado e acho até bom que seja porque tem que ter um certo critério porque você está lidando com uma vida", disse Igor.

Ele revelou também que já estão conhecendo a criança. "Então chegou um serzinho aí que a gente começou a ter uma aproximação. A gente espera que ele nos aceite. Estamos nesse momento delicadíssimo de fazer essa aproximação e ver se vai ter autorização da juíza, e se a criança vai nos aceitar como pais."