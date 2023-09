Andressa Urach relata susto após raio atingir avião em estava com filho

Andressa Urach, 35, passou por um grande susto após um raio atingir o avião em que ela estava com o filho Arthur, 18.

Ela relatou o ocorrido hoje (26) nos stories do Instagram. A modelo disse que apesar do momento de pavor, todos estão bem. O voo saiu de Porto Alegre (RS) com destino a São Paulo.

"Um raio atingiu o nosso avião, deu um barulhão e um clarão. Que susto! Estamos bem", disse a influencer em um texto.