Monark diz que abandonou o Brasil após ser 'perseguido' por Moraes

O Brasil virou uma ditadura do Judiciário, não existe mais lei. Eu sou um perseguido político e, infelizmente, temendo pela minha segurança e também para continuar com o meu trabalho, me vi obrigado a vir para os Estados Unidos, que é um país que tem liberdade de expressão. Vou continuar com meu podcast falando sobre a situação brasileira", disse Monark à Gazeta.

Em 2023, Monark entrou na mira do judiciário por tecer críticas classificadas infundadas ao trabalho do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições do ano passado.

Ele, inclusive, teve as redes sociais bloqueadas após entrevista com o deputado Filipe Barros (PL-PR) questionando a veracidade das urnas eletrônicas.

Multa de R$ 300 mil

O ministro Alexandre de Moraes determinou multa de R$ 300 mil contra o youtuber. Moraes também mandou o Banco Central bloquear esse valor imediatamente das contas de Monark, de modo que se garanta que ele pague a multa.

Na mesma decisão, o ministro ainda determinou que plataformas digitais apaguem os novos perfis criados. Os pedidos foram feitos à Apple, Deezer, Amazon, Meta (Facebook e Instagram), Google, Spotify, TikTok, Twitter, entre outras.