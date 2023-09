Leão: Alemão chama de urubus a mesma imprensa que o ajudou a ganhar o BBB

O ex-BBB Diego Gasques, 42, foi preso ontem por porte ilegal de arma e deixou a prisão após pagar fiança de R$ 4 mil. Ao ser abordado pela imprensa, ele chamou os jornalistas de 'urubus' e sugeriu que fossem questionar Bruno de Luca, 41, sobre o acidente de Kayky Brito, 34.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, entende que não havia justificativa para Diego levar uma arma de fogo no momento da prisão. "Por que ele estava andando de carro com um revólver 32? Por que armado? E, segundo o repórter que estava lá, ele estava meio 'mamadinho', alcoolizado."

Leão acusa Diego de ser ingrato com a imprensa através de sua atitude. "Chamar a imprensa de urubus? A mesma imprensa que o ajudou a ganhar o BBB? É esquisito, no mínimo mal agradecido. Acho tudo muito estranho na história desse moço."