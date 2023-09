Ansiedade, medo: motorista que atropelou Kayky relata drama após acidente

Recentemente, Diones afirmou que compraria cestas básicas com parte do dinheiro arrecadado com a vaquinha virtual criada para pagar as dívidas após o acidente. Ele arrecadou mais de R$ 173 mil até o dia 8 de setembro, quando anunciou que encerraria a vaquinha.

"Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração", disse o motorista, em entrevista ao influenciador Rafael Múrmura.

O que aconteceu:

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or.