Diego Alemão, que foi internado após prisão e briga, venceu qual BBB?

"O Alemão foi malandro. Ele começou completamente errado. Você sabe que foi muito engraçado. A gente tinha acabado de fazer a seleção com todo mundo, eu peguei minha galera e disse: 'Gente, preciso de alguém mais louco no programa... Acha alguém'. Mandei uma galera para São Paulo, eles acharam o Alemão num bar, bêbado, às 4h da manhã. Ele chegou no dia seguinte para a gente entrevistar 'trêbado'. Eu falei: 'É esse cara. Vou levar para lá'", contou.

Prisão e internação: como está hoje?

Diego Alemão foi preso ontem (25) por porte ilegal de arma, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi solto na manhã de hoje após pagar uma fiança de R$ 4 mil.

Alemão discutiu com jornalistas na porta da delegacia: "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.