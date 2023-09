Duas separações em 24 anos: como foi o casamento de Sandy e Lucas Lima?

Foi a primeira vez que pude me identificar com alguém da minha idade daquela maneira. Meu gosto era sempre muito diferente do das outras pessoas da minha idade, e ele tinha uma coisa parecida. Isso foi combustível para a nossa relação no começo. Tínhamos 15, 16 anos. Sandy

Se conheceram em um show na adolescência. "A gente se conheceu num show da Família Lima [a banda de Lucas]. Começamos a conversar no camarim e ficamos muito amigos. Hoje é comum ter jovens de 14, 15 anos, que têm uma carreira mirim, mas naquela época não tinha. Então a gente podia ter conversas sobre a nossa carreira".

Terminaram duas vezes. O primeiro término foi alguns meses depois do início do namoro à distância: "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito", relembrou Sandy em entrevista ao Quem Pode, Pod.

Pais não apoiavam. "Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando. Hoje, ele é como um filho [para os pais dela]. Coisas de adolescente que eles não concordavam, que estaria sendo má influência para a filha, essas coisas... Isso dificultou um pouco a nossa vida. A gente terminou se gostando", explicou no Quem Pode, Pod.