Por que Lexa terá que pagar dívida de R$ 400 mil de Guimê após separação?

Segundo Rocha, independentemente do divórcio ou não, como o fato ocorreu antes da separação, os bens da artista podem ser penhorados, mesmo que a dívida não esteja em seu nome. "Se os bens não foram adquiridos no casamento, foram antes dele, entende que 50% do débito também é dela porque eles casaram no regime de comunhão total de bens, o que significa que todos os bens deles, mesmo antes do casamento seriam do casal".

Nesse caso, diante da forma de casamento e, uma vez que o débito foi contraído quando eles estavam juntos, independente do divórcio, ela responderá por parte da dívida e continuará com os bens bloqueados até o julgamento final do processo.

O que aconteceu:

Em processo que corre em segredo de Justiça, o cantor sofrera bloqueio em lucros, direitos de imagem, músicas e número de visualizações, em plataformas digitais e de streaming, até o limite de uma dívida de R$ 416,8 mil.

Lexa, por ser casada com o artista na época da ação, também sofreu com a penhora, segundo determinação judicial. A artista, porém, ingressou com um processo alegando ilegalidade no bloqueio em seu nome, já que MC Guimê virou seu ex-marido.

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou o pedido da artista sob a justificativa de que eles não haviam realizado partilha de bens, o que implicava no fato de que ambos possuem "responsabilidade perante os credores um do outro.