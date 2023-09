Justiça nega pedido e determina penhora de bens de Lexa por dívida de Guimê

A Justiça de São Paulo negou pedido de Lexa para não responder pelas dívidas de MC Guimê. A cantora entrou com uma ação em dezembro de 2022 alegando que os dois haviam se divorciado, razão pelo qual não poderia sofrer penhora por dívidas do artista.

Em processo que corre em segredo de Justiça, o cantor sofrera bloqueio em lucros, direitos de imagem, músicas e número de visualizações, em plataformas digitais e de streaming, até o limite de uma dívida de R$ 416,8 mil.

Lexa, por ser casada com o artista na época da ação, também sofreu com a penhora, segundo determinação judicial. A artista, porém, ingressou com um processo alegando ilegalidade no bloqueio em seu nome, já que MC Guimê virou seu ex-marido.