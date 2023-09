'Infernizo todos da Globo': manicure vira com outdoor para entrar no BBB 24

"Eu me vejo sendo a própria comentarista [das próximas edições] do Big Brother, ali com a Dani Calabresa e com o Paulo Vieira. Sempre mando para eles no direct: 'Um dia, eu vou trabalhar com vocês'.", acrescentou.

Outdoor de Vânia Pêrandre para entrar no BBB fez sucesso no interior de São Paulo Imagem: Arquivo Pessoal

Pronta para conhecer o Big Boss

Só falta arrumar a mala! Vânia admite que tem tudo preparado para entrar no reality global. A amiga Jessica será assessora (além de continuar como produtora e editora dos vídeos no Instagram), o marido, empresário. Já tem ônibus de torcida para acompanhá-la no Rio de Janeiro, roupa da final e até advogada - se precisar.

Emoji de participante também não é um problema. A sorocabana já adotou uma pera para identificá-la, sendo uma homenagem ao seu sobrenome.

O único obstáculo é a chance de poder se apresentar para o Big Boss. "Gostaria de uma [conversa] com o Boninho face a face, [para ele dar] a oportunidade para a gente, que veio do anonimato, que veio de baixo mesmo, que vai dar tudo por esse jogo", reforçou.