Luísa Sonza sofreu com boatos de traição após se separar de Whindersson

O humorista foi criticado por não negar os rumores antes, e reagiu dizendo que a cantora também não defendeu ele das piadas de "corno". "Eu tenho meus motivos pra nunca ter dito que não, e nunca ter dito que sim", afirmou. "Aos meus fãs: não façam com os outros o que vocês viram fazendo comigo", reagiu Luísa à situação.

No dia seguinte, Whindersson afirmou que sua então noiva, Maria Lina, também estava sendo atacada nas redes sociais. Ela estava grávida do primeiro filho do casal. "E o povo vai no [Instagram] da Maria dizer que ela vai perder o bebê, nada que preste sai desse assunto. [...] Se vocês não acreditam no que pregam, pois eu acredito que essas coisas que perturbam a mãe, perturbam a criança", reclamou o comediante.

Na ocasião, Vitão também pediu que os ataques a todos os envolvidos na história cessassem. "Essa novela é muito chata. E essa novela acaba com as vidas de muita gente", lamentou.

No final de maio, o bebê que Maria Lina e Whindersson esperavam morreu após um parto prematuro. "Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família", dizia a nota divulgada pela assessoria do humorista.

Após a morte de João Miguel, Luísa e Vitão voltaram a ser atacados. Alguns internautas culparam a cantora pelo ocorrido. Vitão desabafou nas redes sociais: "Parece que vocês estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa. Só que, na verdade, vocês não estão amenizando dor nenhuma, só causando muita dor na Luísa e neles também".

A artista adiou o lançamento de seu novo álbum para cuidar da saúde mental e se afastou das redes sociais. "Quando me encontraram no chão, em posição fetal, eu já estava na minha última. Graças a Deus eu tenho uma equipe que me ajuda e me levou ao psiquiatra, me deu remédio, suporte, tudo que precisava", contou ela, dois meses depois.