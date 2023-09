Saiba como fica a divisão de bens de R$ 1,4 bilhão de Hugh Jackman com ex

Hugh Jackman, 54, se separou recentemente da também atriz Deborra-Lee Furness, após um casamento de 27 anos.

Agora, eles precisam dividir os bens do casal que são estimados em 290 milhões de dólares, cerca de 1,4 bilhão de reais pela cotação atual. A maior parte desse patrimônio vem do trabalho do ator nos cinemas, principalmente da participação como Wolverine na saga X-Men nas telonas.

De acordo com a imprensa internacional, a separação do ex-casal e a divisão dos bens é amigável. Fontes da revista US Weekly dizem que eles pretendem dividir tudo em duas partes iguais.