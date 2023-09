Rita Cadillac responde se deixa filho tirar seus nudes para o OnlyFans

Rita Cadillac, 69, revelou que "não tem coragem" de deixar que seu filho, Carlos César, tire suas fotos nua para a plataforma OnlyFans.

A ex-chacrete abordou o assunto no Link Podcast. Segundo contou, ela sempre foi transparente com o filho em relação ao seu passado na pornografia, e que foi Carlos a primeira pessoa a saber de sua decisão de criar um perfil no site adulto, mas que não se sentiria à vontade se ele tirasse as fotos íntimas.

"Eu não tenho essa coragem toda. Tenho a coragem sim de falar para o meu filho, que foi o que eu fiz, minha vida inteira a primeira coisa que faço é falar com pessoas que são muito ligadas a mim, então a primeira pessoa a falar é meu filho, quando fui fazer o OnlyFans. Falei 'tem um jeito de eu ganhar isso, só que é nua'. Ele [disse] 'tá bom, vai'. Eu fui porque ninguém paga minhas contas. Agora botar meu filho para tirar as fotos, aí eu já não [deixo]. Eu não vou falar a palavra 'nunca' porque eu tiro essa palavra do meu vocabulário, porque é uma coisa muito forte, você nunca sabe amanhã, mas eu falo eu não faço [isso]", declarou.