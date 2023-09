Billy Miller: ator morreu dois dias antes de seu aniversário

Em 2007, ele fez sua estreia na televisão. Billy interpretou Richie Novak na novela "All My Children" por dois anos, e depois assumiu o papel de Billy Abbott em "The Young and the Restless".

Ao longo de sua carreira, ele atuou em mais de 1.300 episódios de séries e novelas. Foram 719 capítulos de "The Young and the Restless" entre 2008 e 2014, e depois 592 episódios de "General Hospital". Billy também apareceu em episódios de séries como "Suits" e "NCIS: Investigações Criminais".

A causa da morte de Billy não foi divulgada. Segundo sua empresária, ele "estava lutando contra a depressão maníaca quando morreu".