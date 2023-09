Billy Miller, ator de 'CSI: Nova York', morre aos 43 anos

O ator "estava lutando contra a depressão maníaca quando morreu", segundo sua empresária Marnie Sparer confirmou ao USA TODAY. Sua causa de morte não foi divulgada.

Miller nasceu em Oklahoma e cresceu no Texas, onde se formou em cinema.

"Após a formatura, ele se mudou para Los Angeles. Enquanto trabalhava na sala de correspondência de uma importante empresa de gerenciamento/produção de entretenimento, ele decidiu, após incentivo de amigos, seguir a carreira de ator", escreveu sua empresária.

Carreira

O ator começou sua carreira trabalhando como modelo até conseguir um papel na série "All My Children". Na sequência, ele participou de "The Young and the Restless".

Pelo seu papel na série, Miller venceu três prêmios Daytime Emmy: dois para Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática e um para Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática.