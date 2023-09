Ana Maria confirma participação na Batalha do Lip Sync: 'Rezo toda noite'

Ana Maria Braga, 74, confirmou que vai participar da Batalha de Lip Sync, quadro do Domingão com Huck (Globo). A informação foi divulgada pela jornalista Tati Machado, durante participação no programa Mais Você.

"Eu queria dar uma notícia em primeira mão. Na próxima semana, Ana Maria Braga estará no palco do Domingão na Batalha do Lip Sync. Tenho o aval direto de Luciano Huck, que está entusiasmadíssimo de ter você no Lip Sync", informou Tati.

"Rapaz, eu rezo toda noite. Eu tremo", respondeu Ana Maria. A apresentadora comentou que vai batalhar com o ex-BBB Gil do Vigor.