Dieckmann derruba bolo de aniversário, mas ressalta: 'todo mundo comeu'

Horas mais tarde, Dieckmann recorreu aos Stories para rebater comentários que alegavam que ela teria deixado o bolo cair no chão de forma proposital.

"Oi, gente. Estava aqui dando uma olhadinha em milhões de declarações lindas que eu recebi", disse a atriz, nos Stories. "Não sei, fico com a sensação que quero ver no dia porque tem uma energia especial quando você vê uma coisa perto da hora que a pessoa escreve. E aí, no vídeo do bolo que caiu, comecei a ver uns comentários maldosos de pessoas dizendo que eu joguei de propósito o bolo."

Ela diz que não ficou abalada com os comentários, mas sim preocupada. "E eu fico pensando... eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que eu joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão. Nunca faria isso.

E todo mundo comeu bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Não teve desperdício de comida, teve um acidente de um momento alegre. E foi tão magico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé.

Ela finaliza pedindo para que as pessoas reflitam. "Então não, eu não desperdicei comida, eu não joguei de propósito. E para quem pensa isso, presta atenção no que você está pensando, no tipo de coisa que você está nutrindo. Não julgue as pessoas."