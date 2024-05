Suposto affair de MC Daniel é empresária e ex de Whindersson; conheça

MC Daniel, 25, estaria se relacionando com a influenciadora Lorena Maria, 23. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Ela já namorou o funkeiro Rennan da Penha e foi apontada como affair de Windersson Nunes e dos jogadores Vini Jr. e Nathan Santos, do Santos.

Quem é Lorena Maria

Ela é vista com frequência ao lado de MC Daniel. Segundo o jornal, Lorena teria já conhecido os avós do cantor quando esteve no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela até mesmo teria dado presentes à avó de MC Daniel, mas o relacionamento continua de maneira discreta.