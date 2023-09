Juliette assume romance com atleta no Mais Você: 'Ainda é um estágio'

Juliette, 33, assumiu hoje que está vivendo um romance com o atleta Kaique Cerveny, 26.

A ex-BBB comentou o assunto em participação no Mais Você, em conversa com Ana Maria Braga, Gil do Vigor e Tati Machado.

Juliette disse que o relacionamento ainda não virou namoro. "O problema de ficar famoso é que você começa com uma paquera e todo mundo já assume por você. Você paquera e povo fala que tá namorando", brincou.