Depressão, lágrimas: estilo 'Custe o que Custar' causou traumas em ex-CQCs

Primeira mulher do elenco, ela entrou após vencer um concurso para ganhar vaga. Seu trabalho era entrevistar políticos na capital federal para cobrar ações e questionar medidas polêmicas — incluindo o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), então deputado federal. Nem sempre era fácil.

Ela declarou que criou uma persona enquanto era repórter e apresentadora, possivelmente influenciada pela sua formação como atriz. Ela se portava como uma figura "um pouco caipira" de Ribeirão Preto que entrava no Congresso como uma "uma jovem mulher curiosa, sem filtro, com sangue nos olhos para fazer cobranças, mas que, ao mesmo tempo, estava pisando em ovos".

"Se você vir as minhas primeiras entrevistas no Congresso, no CQC, eu me coloco mais nesse lugar da jovem chegando... Mas consegui desenvolver uma segurança tão rapidamente que essa parte da personagem caipira insegura foi dando lugar para caipira com sangue nos olhos. A personagem do CQC foi se desenvolvendo", lembrou.

Mas ali é muito difícil trabalhar. Eu fazia aquelas matérias difíceis e, algumas vezes, chegava no hotel e ia chorar.

Monica Iozzi

Iozzi era a voz do programa para apontar incoerências ou escândalos de corrupção. "Mas eu, ser humaninho lidando muitas vezes com gente que não admiro, para dizer o mínimo, e lidando com gente que dá medo, eu tinha que ter uma certa carapaça, mas, certas vezes, quando chegava no hotel, aquilo se desfazia e eu desaguava para liberar a tensão do dia a dia", pontuou.

"Nunca ofereceu ajuda"

Demitido do CQC em 2014, Ronald Rios, 35, deixou a atração da Band com mágoas. Na época, ele publicou um vídeo em seu canal do Youtube se mostrando revoltado como foi desligado da emissora.