Sakamoto: Pessoas têm tratado entregadores como se fossem servos

Tem uma questão de tratamento humano, são trabalhadores. Não estou falando desse caso específico, mas o que a gente tem visto é as pessoas se comportarem como se entregadores fossem servos.

Impeachment de Dilma e Bolsonaro presidente fragmentaram PSDB, diz Sakamoto

Leonardo Sakamoto também comentou a respeito da situação do PSDB. Ontem, a Justiça decidiu que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, terá que se afastar da presidência do partido.

Sakamoto lembrou que o PSDB foi um dos partidos mais importantes do país, tendo governado o Brasil com Fernando Henrique Cardoso por dois mandatos, além de ir ao segundo turno nos primeiros mandatos de Lula e Dilma. Contudo, destacou que decisões acabaram fragmentando o partido.